Spremite se: Čeka nas temperaturni ŠOK za 1. maj? (foto)

Meteorolog Đorđe Đurić izneo je svoju prognozu vremena za Prvi maj i Uskrs, po kojoj nas čeka neverovatna vremenska promena u odnosu na današnje vreme.

On je na svom profilu na Fejsbuku naveo da nas danas očekuje kiša i temperatura od 12°C. U sredu će doći do porasta temperature, a u četvrtak i petak bi trebalo da bude i do 25 strepeni.

U subotu, tj. za Prvi maj maksimalna temperatura biće, prema onome što on najavljuje, do 30°C.

U ponedeljak nas opet očekuje pad temperature, sa padavinama, napisao je meteorolog na svom profilu na Fejsbuku.

Šta kaže RHMZ

Prema zvaničnoj prognozi RHMZ-a, u Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i malo toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni.

U Vojvodini će biti mestimično sa kišom, a u ostalim krajevima nestabilno, sa pljuskovima i lokalnom pojavom grmljavine, a na istoku Srbije biće oblačno i hladno sa sipećom kišom.

Uveče i tokom noći razvedravanje. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine.

Jutarnja temperatura biće od 6 do 10, najviša dnevna od 15 do 20, na istoku Srbije oko 11 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i malo toplije, povremeno sa kišom, u pojedinim delovima grada moguća je i pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom.

Uveče i tokom noći razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 16 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, od četvrtka do nedelje biće promenljivo oblačno i osetno toplije, sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. U košavskom području u četvrtak duvaće jak jugoistočni vetar.

Dnevna temperatura u četvrtak i petak iznad, a u subotu i nedelju i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Od ponedeljka svežije, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

(Tanjug, B92)

