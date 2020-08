Srbiju ojačava moćni PVO sistem koji stiže iz Kine?

Ako je suditi po podacima iz godišnjeg izveštaja preduzeća SDPR za prošlu godinu, u kome jasno stoji da je izdvojen novac za nabavku FK-3, Srbija je kupila taj moćni kineski PVO sistem. To je kombinacija ruskog S-300 i američkog Patriota, ukazuju stručnjaci.

U izveštaju je precizno navedeno da su ugovoreni uvozni poslovi u vrednosti od 620,3 miliona dolara, koji se odnose na modernizaciju migova 29, nabavku bespilotnih letelica, ali i PVO sistema Mistral i FK-3. U Ministarstvu odbrane još ne žele da pričaju o ovoj nabavci, ali nisu ni demantovali informaciju.

Urednik specijalizovanog portala „Balkanska bezbednosna mreža“ koji je prvi objavio podatke o kupovini, vojni analitičar Aleksadar Radić smatra da je motiv nabavke pre svega spoljna politika. Jer, Srbija pazari na tri važna mesta, pre svega od Rusije, zatim od EU i SAD, a sada i od Kine.

„Zapadna sredstva su specifično skupa, a ako kupite rusko, onda ste u konfliku sa američkim zakonom iz 2017. godine, koji omogućava da se uvedu sankcije zemljama koje sarađuju sa Rusima i kupuju novu vojnu tehnologiju. Napravljen je manevar kroz iglene uši kada je reč o dosadašnjim kupovinama iz Rusije“, smatra Radić.

On kaže da se Kinezi uglavnom baziraju na kopiranju ruskih rešenja, a delimično i američkih. Radić podseća da je Kina devedesetih kupila ruski sistem S-300, napravila svoj klon HQ-9, a mnoga kopirana tehnička rešenja primenila u izradi drugih PVO sistema.

Profesor beogradskog Mašinskog fakulteta Momčilo Milinović ocenjuje za Sputnjik da je kineski PVO sistem FK-3 izvanredan, jer rakete imaju domet od 100 kilometara, 27 po visini.

„To je baterija koja ima tri vozila sa po četiri rakete, savršeno spakovane. Predstavlja napredovanje u PVO odbrani Kine do samog vrha, po kvalitetu, načinu reagovanja i dometu“, kaže Milinović.

On objašnjava da je sistem zapravo kombinacija prvog modernizovanog rešenja ruskog sistema S 300 i američkog Patriota. Strašna kombinacija, konačno ćemo imati odbranu koju smo hteli, kaže profesor Milinović.

„Ono što je sa Patriota, to je koso lansiranje u zonu zahvata, tu je pasivni skenirajući radarski sistem, kopija Patriotovog radara. Baterija ima tri lansera sa po četiri rakete, koji može da tuče šest ciljeva. Jedan radar sve radi, to je američka koncepcija. Jako je važno da na srednjem dometu imamo tako vrstan radarski sistem, koji nema odbranu od 360 stepeni, ali ima sjajnu odbranu u zoni očekivanja“.

Kineski PVO ukršten sa Pancirom

Milinović ne isključuje mogućnost da će Srbija pazariti varijantu do 120 kilometara i dodaje da je važno znati i koliko baterija će da kupi Srbija, ali i kako će ih razmestiti. Očigledno smo odlučili da kineski proizvod umrežimo sa Pancirom i to je veliki tehnološki izazov koji nikom drugom nije pao na pamet, primećuje naš sagovrnik.

„Pancir gađa tačkaste ciljeve, krstareće avio bombe, laserski navođene, sve što se baca iz vazduha jako precizno, on je babaroga na svom dometu, pitanje je da li ćemo moći FK-3 na tom velikom dometu isto tako uspešno da koristimo. Ako se to dogodi, bukvalno da kao jedinstvena jedinica stoji, to će Kinezima biti moćna reklama, jer je S-400 skup. Ako rešenje radi, oni bi u tom slučaju svima pokazali kako je Srbija uspela da umreži FK-3, koji je viši sistem sa Pancirom, koji brani zonu gde deluje FK-3“, objašnjava Milinović.

Lukava glava, sama preračunava ciljeve

On dodaje da je i glava za samonavođenje, kako kaže, veoma lukavo rešena, sama vrši preračunavanje ciljeva. Nije potrebno da se signal vrati na komandno vođenje, pa da se šalje na raketu. Sama vrši proračune prema broju ciljeva koje vidi i sama odlučuje na koji će da cilja. Ako dođe do ometanja, komandni sistem na zemlji preuzima i nastavlja da vodi raketu.

Samu raketu Kinezi su razvijali 20 godina, a prema saznanjima našeg sagovornika, onima koji razmišljaju da kupe sistem nude da ga pretvore u vertikalni, nude i toplo i takozvano hladno lansiranje.

„Treba jasno reći i da ovo nije koncept ruske PVO odbrane, već ga je Kina samostalno napravila skupljajući znanja koja ima Patriot i rešavajući sve što je mana ruskog sistema. Odustali su od vertikalnog lansiranja, to je velika prednost za gađanje u bilo kojoj tački. Mora da se usmeri i ne može da bira zone u koje nije usmerena, a ako se usmeri tamo gde su ciljevi, nema zezanja, odlična je“.

Ozbiljan skok borbenih sposobnosti

Profesor Milinović zaključuje da je sistem prilagodljiv za Srbiju, jer je mala zemlja kojoj ne trebaju ekstremne performanse.

„Stalno se takmičimo sa okruženjem, mislim da će svi u okruženju videti da je ovo ozbiljan skok naših borbenih sposobnosti“, zaključuje.

Aleksandar Radić smatra da će Srbija sistem FK-3 dobiti izuzetno povoljno i obajašnjava da se našao u godišnjem izveštaju SDPR-a najverovatnije zato što je Kini uplaćen avans, jer je to najčešći princip kupovine.

„Siguran sam da su nam Kinezi dali dobru cenu, oni prodaju naoružanje u zemlje trećeg sveta, interes im je da se konačno probiju na evropsko tržište“, zaključuje Radić.

(Sputnjik)

