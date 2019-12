Stiže nam zima! Za vikend upaljen METEOALARM!

Vreme će tokom vikenda biti oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, duvaće jak i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Zbog najavljenih snežnih padavina i niskih temperatura za vikend je na snazi žuti meteoalarm. On označava potencijalno opasno vreme.

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike, navedeno je na sajtu RHMZ-a.

U subotu i nedelju se u nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača (očekivana visina snega na severu do 3 cm, u ostalim predelima od 5 do 10 cm), a na planinama povećanje visine snežnog pokrivača (novih 10 do 15 cm).

Više snežnih padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima, a u Negotinskoj Krajini biće suvo. Najniža temperatura biće od minus dva do dva, a najviša od jednog do šest stepeni.

U Beogradu će takođe biti oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa snegom. Duvaće umeren i povremeno jak severozapadni vetar.

Temperatura će biti od jednog do tri stepena Celzijusa u subotu, u nedelju nešto niža.

Za vikend i početkom naredne sedmice zadržava se hladno vreme sa temperaturom ispod proseka za ovo doba godine, a od nedelje i sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima.

(Beta, B92)