Studenti u blokadi organizuju protest zbog zvaničnog početka aprilskog roka

Studenti u blokadi pozvali su građane na protest koji će u ponedeljak, 7. aprila, organizovati od 11 do 13 časova na platou ispred Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, jer na taj dan zvanično počinje aprilski ispitni rok.

Studenti će na ovo mesto doći u četiri grupe.

Prva grupa će se u 10.30 časova od zgrade Rektorata niz Uzun Mirkovu, preko Pjarona de Motezira uputiti do Cara Dušana, odnosno do platoa, istovremeno kada i grupa koja se skuplja na Terazijskoj terasi kako bi niz Kolarčevu i Francusku došla do tačke okupljanja.

Treća grupa od 10.15 sati kreće od zgrade Mašinskog fakulteta niz ulicu 27. marta do Dušanove, dok će se četvrta grupa takođe u 10.15 uputiti iz parka Manjež, preko Kralja Milana do Francuske i dalje, do platoa ispred univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Spajanje ove četiri grupe i pravljenje buke će na platou (ulica Cara Dušana 62-64) trajati do 11.52 sati, kada će studenti održati 16 minuta tišine za poginule u padu nadstrešnice ispred novosadske Železničke stanice.

„Blokada koju smo izglasali nije samo simbolički čin. Ona je bunt na neodgovornost i zanemarivanje problema koji direktno utiču na naše živote i bezbednost. Svesni smo da ovu borbu ne možemo izgurati sami, te pozivamo sve koji nas podržavaju da nam se pridruže… Studenti, profesori, sugrađani – sada je trenutak da pokažemo solidarnost. Ako ne reagujemo sada, kada ćemo“, navodi se u saopštenju studenata na zvaničnoj Instagram stranici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com