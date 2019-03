Sud u Prokuplju kaznio čoveka za vožnju traktora, iako je vozio frezu

Prekršajni sud u Prokuplju kaznio je Životu Jovića (47), iz kuršumlijskog sela Seoce, zbog vožnje neregistrovanog traktora „IMT 509“ novčanom kaznom, iako je prilikom kontrole saobraćaja kada ga je policija zaustavila, vozio motokultivator.

Jovićev advokat Miloš Gašić je uložio žalbu na tu presudu, Apelacionom sudu u Nišu, koji je reagovao i poništio presudu suda iz Prokuplja.

„Jović vozi frezu, koja je registrovana, a oni ga osudjuju za neregistrovan traktor, iako u zapisniku policije stoji da je vozio frezu. Pritom mu zabranjuju da naredna tri meseca vozi mopede i trocikle. Ovo u mojoj praksi nisam do sada video“, rekao je Gašić agenciji Beta.

U policijskom izveštaju stoji i da je Jović, ustvari, upravljao neregistrovanim motokultivatorom, iako je on trajno registrovan.

Prekršajni Apelacioni sud u Nišu, ukinuo je ovu nesvakidašnju presudu Prekršajnog suda i vratio na ponovni postupak.

Pripadnik saobraćajne policije u redovnoj kontroli saobraćaja, u Kuršumlijskom naselju, zaustavio je Životu Jovića, koji je upravljao motokultivatorom modela „509“, i tom prilikom sačinio zapisnik.

Jović je rekao da je pokušao policajcu da objasni i pokaže dokumentima da je vozilo trajno registrovano, ali da nije vredelo.

Prvostepeni sud u Prokuplju kaznio je Životu Jovića, koji je vozio trajno registrovanu frezu, sa 20.000 dinara, uz koje treba da plati još 2.000 dinara sudskih troškova, i izrekao zabranu upravljanja motornim vozilima uključujući, mopede, lake tricikle i lake četvorocikle.

„Razočaran sam, jer nisam napravio prekršaj. Imam uredna dokumenta da mi je freza registrovana. Ako me osude za nešto što nisam uradio, treba mi deset i više metara drva da bih platio kaznu. Krivo mi je što me terete za prekršaj i traktor koji ne postoje“, kazao je Jović.

Advokat Gašić rekao je da je činjenica da Života Jović nema traktor, i da mu je freza trajno registrovana.

„Prekršajni sudija u postupku nije utvrdio stvarno stanje. I u koliko bude potrebno da Jović ponovo uloži žalbu, to će ga koštati najmanje 33. 000 dinara. Ja ću učiniti sve kako bi Jovića oslobodili ovih nepravednih optužbi“, naveo je Gašić.

O Životi Joviću i ranije su izveštavale BETA i TV Prva.

On je sa ćerkama pešačio sedam kilometara do puta, da bi sačekao prevoz do 35 kilometara udaljene Kuršumlije, kako bi devojčice odveo u vrtić i predškolsko.

Zahvaljujući pisanju medija, donatori su mu pomogli da nadje smeštaj u gradu.

Spornog dana, Života je prevozio metar i po drva, iz Seoca 40 km do Kuršumlije, kako bi deci obezbedio grejanje.

(Beta)