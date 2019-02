Sudija Majić: Svedoci smo vraćanja svesti čopora, ako iskočiš problem si

Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić ocenio je da smo, nažalost, svedoci da se „vraćamo čoporskim svestima koji se nama prečesto, upravo sa vrha, sugerišu kao model opstanka“ i „ako iskočiš, ti postaješ problem za svoju sredinu“.

„Ako iskočiš, ti postaješ problem za svoju sredinu. Više puta sam to iskusio", rekao je Majić za novi broj nedeljnika Vreme.

Prema njegovim rečima, to nailazi u talasima i siguran je da u tome nije usamljen, a „kad vas tako označe, kolege se oko vas razbeže“.

Na pitanje kako to izgleda u praksi, Majić kaže da su „konkretni problemi u rasponu od toga da vas predsednik države, ministar, pomoćnik ministra direktno proziva u medijima da ste nekakav remeteći element, strani plaćenik koji ide po ambasadama po mišljenje, pa do toga da se sve to prenosi u vašu zajednicu u kojoj živite i radite, gde onda malo zaziru od vas, vaši se potezi mere drugačijim aršinom“.

„Neki su dobijali i direktnije pretnje, koleginici Dragani Boljević je rečeno da će pomoćniku ministra biti posebno zadovoljstvo da se obračuna sa njom i sličnima“, rekao je Majić.

Kako je istakao, to je zato jer govore ono što velika većina ljudi u pravosudju misli.

„Samo se, da ne bi prolazio kroz tog ‘toplog zeca’ ustručava da to izgovora. Zato smo u perveznoj situaciji u kojoj pravila čopora funkcionišu“, naglasio je Majić.

On kaže da je potpuno siguran da bi ne samo ova izvršna vlast nego i neke druge „jako bile srećne kada bi mogle da premeštaju i razrešavaju sudije tako jednostavno kao direktore preduzeća, škola, ove kojima to stalno rade“.

„Dok obezbedjujem doprinose, autobuse, glasače, ti si na tom mestu, sutra ako nešto pogrešiš – ćao“, rekao je sudija Majić.

