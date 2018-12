Sutra oblačno, hladnije, mestimično sa slabim snegom

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti umereno i potpuno oblačno, hladnije, mestimicno sa slabim snegom, samo u Vojvodini ujutro i pre podne sa duzim periodima sunčanog vremena.

Vetar umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 2 C, najviša temperatura od 2 do 5 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, hladnije, uz mogucnost slabog snega, uglavnom posle podne i uveče.

Vetar umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 0 C, najvisa temperatura oko 3 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana – do 1. januara 2019:

Umereno do potpuno oblačno u većini mesta sa jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod ili oko prosečnih vrednosti. Do nedelje u većini mesta uglavnom suvo, krajem perioda mestrimično sa

kišom ili snegom, ali uz malu kolicinu padavina.

(Tanjug)