Sutra pretežno oblačno, toplije, duvaće jaka košava

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se u pojedinim delovima Srbije od sutra do 6. decembra očekuje košava koja će duvati brzinom i do 100 kilometara na čas.

Kako se navodi, očekuje se da će od sutra do 6. decembra u južnom Banatu duvati jak i olujni jugoistočni vetar, košava, maksimalne brzine od 24 do 28 metara u sekundi, odnosno do 100 kilometara na čas.

(Tanjug)

