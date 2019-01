Sutra promenljivo oblačno, do 5 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, pre podne u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, samo u brdsko-planinskim predelima mestimično sa snegom.

Po podne na severu, a uveče i tokom noći i u centralnim i istočnim

krajevima doći će do jačeg naoblačenja sa mešovitim padavinama (kišom i snegom), uz lokalnu pojavu poledice, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -1 stepen, a najviša od 0 C do 5 C.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kratkotrajnim

snegom. Vetar umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 C do -2 C, a najviša oko 3 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u sredu i četvrtak se očekuje suvo vreme, sa sunčanim intervalima, samo u sredu ujutro i pre podne biće više oblačnosti na istoku i severoistoku, ponegde sa mešovitim padavinama, uz lokalnu pojavu poledice.

U petak postepeno naoblačenje, na severu, zapadu i jugozapadu ponegde sa kišom, na planinama sa snegom. Zatim pretežno oblačno, u subotu mestimično sa kišom, u nedelju sa mešovitim padavinama, a početkom naredne sedmice sa snegom. Do subote toplo uz otapanje snega u nižim predelima centralne i južne Srbije, a od nedelje temperatura u padu.

(Tanjug)