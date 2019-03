Sutra sunčano i toplo sa temperaturom iznad proseka

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura kretaće se od tri do deset stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Jutarnja temperatura biće oko deset stepeni, a najviša dnevna 24 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren, južni.

U Srbiji će u ponedeljak biti toplo i u većem delu pretežno sunčano, samo će u severnim krajevima biti više oblačnosti uz slabu kišu posle podne i uveče. U utorak će na istoku i jugoistoku veći deo dana biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde s kišom i osetno hladnije.

U Beogradu se predvidja slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 17. mart 2019:

Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savetuje izvesna opreznost. Mogući su nesanica, razdražljivost i glavobolja kao meteoropatske reakcije.

(Beta)