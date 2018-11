Sutra ujutru magla, preko dana sunčano, do 19 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru po kotlinama, recnim dolinama i visoravnima biti magla, a tokom dana pretezno suncano.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 7 stepeni, a najvisa dnevna od 15 do 19 stepeni, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, jugoistocni vetar.

U Beogradu će biti pretezno suncano, sa jutarnjom temperaturom od oko 7, a najvišom dnevnom oko 18 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 17. novembra, u vecini dana pretezno suncano, samo se u sredu ocekuje prolazno naoblacenje sa pojacanim severozapadnim vetrom i padom temperature. Najvisa temperatura do srede u vecini mesta od 15 do 20, a zatim u intervalu od 12 do 15 stepeni.

(Tanjug)