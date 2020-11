Suva planina: Jedna porodica skoro polovina sela Miljkovca

Tadija Mladenović rodjen 5. novembra ove godine novi je stanovnik Miljkovca, sela na obroncima Suve planine koje ima samo 23 žitelja.

Maleni Tadija jedina je beba rodjena ove godine u tom selu, ali i u okolnih desetak sela na području opštine Gadžin Han.

Za poslednjih 40 godina u Miljkovcu je rodjeno sedmoro dece, a šestoro njih rodjeno je u porodici Mladenović.

Siniša Mladenović, deda malenog Tadije, rekao je za agenciju Beta da su njegova supruga Olivera i on najpre dobili sina Miloša (39), pa ćerku Jelenu (38) i onda Darka (24).

„Miloš je sa prvom suprugom dobio Stefana (14) i Andreu (7), a sa drugom suprugom sina Tadiju“, kazao je Mladenović.

Prema njegovim rečima, iz Miljkovca su se proteklih godina u Niš odselile brojne porodice, a u kućama je ostao po jedan ili eventualno dva stara čoveka.

„Mi Mladenovići opstajemo, a možemo da kažemo da zahvaljujući nama opstaje i Miljkovac“, izjavio je najstariji Mladenović.

On je kazao da je u porodici Mladenović trenutno zaposlen samo sin Miloš, a svi ostali rade najrazličitije poslove u selu, uključujući njega i suprugu koji su penziju stekli u fabrici „Elid“ u Donjem Dušniku.

„Poljoprivredom ne možemo da se bavimo zbog divljih svinja, ima ih puno i sve što zasadimo unište, ali sečemo drva za ogrev i uslužno radimo druge seoske poslove“, izjavio je Mladenović.

Tadijini roditelji Miloš Mladenović i Katarina Nešić ne razmišljaju o preseljenju u grad, iako se kako su kazali, u gradu lakše živi.

Katarina Nešić je izjavila da voli selo jer je i sama odrasla na selu.

„U selu je lepše i zdravije se živi. U Miljkovcu sam godinu dana i dopada mi se ovde, vidim ovde svoju budućnost. Nadamo se da ćemo za neko vreme dobiti još jedno dete, devojčicu, da Tadija ima sestru“, rekla je Nešić.

Tadijin otac Miloš Mladenović je kazao da je najlakše otići u grad, da to uvek može, ali da ne želi.

„Stefana i Tijanu podizao sam na selu u porodičnom domu sa bivšom suprugom, a nakon razvoda ona i devojčica su otišle. Stefanu se grad nije dopao, pa se vratio da živi na selu. Moja supruga Katarina voli selo i želi da ovde živimo“, izjavio je Mladenović.

Kazao je da im mala kafana koju je otvorio u Gadžinom Hanu, kao i različiti poslovi na selu pružaju koliko toliko dovoljno uslova za život.

Olivera Mladenović, baka malenog Tadije, rekla je da su svi u porodici presrećni zbog rodjenja još jednog deteta.

„Dece i para nikad nije dosta, ma koliko da ih je. Koliko nas je sada u kući da nas je još toliko – baba podržava“, izjavila je Mladenović.

Dodala je da njenoj porodici vanredno stanje zbog korone proletos nije smetalo jer im je kuća bila puna dece.

„Bila nam je tu i ćerka Jelena sa unukom Andreom, devojka mladjeg sina i rodjaka iz Beograda sa dvoje dece, pa nam je kuća bila vesela, a praktično je i celo selo bilo veselo zbog dece koja su bila kod nas“, dodala je ona.

Mladenovići su navikli da sve što treba kupuju u susednom Donjem Dušniku, gde su im se i deca školovala, a i sada se školuju.

Navikli su se i na to što kroz Miljkovac već godinama ne prolaze autobusi, a jedino što priželjkuju je bolji put kako do Dušnika, tako i do centra opštine.

(Beta)

