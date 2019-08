SzS protiv uklanjanja fontane sa Trga Nikole Pašića

BEOGRAD – Predstavnici Saveza za Srbiju (SzS) poručili su danas na konferenciji za medije koja je održana na Trgu Nikole Pašića da neće dozvoliti rekonstrukciju Trga Nikole Pašića dok gradska vlast ne da jasne garancije da se neće sklanjati fontana i spomenik Nikoli Pašiću na tom trgu.

Potpredsednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Skupštine Beograda Saveza za Srbiju Nikola Jovanović naveo je da trenutna gradska vlast taj trg želi da rekonstruiše na osnovu konkursa iz 2015. godine, na kojem je pobedilo rešenje kojim se odobrava i sugeriše, kako on kaže, uklanjanje,“najlepše i najveće gradske fontane“.

On smatra da je to neprihvatljivo u situaciji kada vlast želi da uvodi 54 nove fontane i odvaja za to 75 miliona dinara samo, kako navodi, u ovoj godini.

Šef beogradskih Dveri Jugoslav Kiprijanović rekao je da je novi gradski urbanista Marko Stojčić rekao da će na Trgu Nikole Pašića umesto te fontane postojati „nekakav izvor vode“, upitao je gradsku vlast šta je to što treba da se promeni u odnosu na ono na šta su Beograđani navikli da 60 godina bude tu, a član Predsedništva Stranke slobode i pravde Marko Bastać poručio gradskim vlastima da će „odbraniti fontanu“.

„Dok gradska vlast ne da jasne garancije da neće uklanjati fontanu, do tada nećemo dati da zakopaju ni jedan jedini ašov na Trgu Nikole Pašića“, rekao je Bastać.

(Tanjug)