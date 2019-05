Test vožnja tramvajskim šinama preko Mosta na Adi 5. juna

BEOGRAD – Prva test vožnja tramvajskim šinama preko Mosta na Adi obaviće se u sredu, 5. juna, a saobraćaj će preko ove važne tramvajske deonice, kojom će se spojiti Čukarica i Rakovica s Novim Beogradom, početi da se odvija mesec dana kasnije.

To je najavio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, navodeći da će do 5. jula GSP obaviti neophodne testove.

„Posao će biti završen u roku. Uloženo je skoro dve milijarde dinara, a urađeno je 2,7 kilometara šina, dve nove tramvajske stanice, četiri potporna zida, ispravljačke stanice, skretnice. Od 5. juna do 5. jula GSP će obaviti sve neophodne testove, a očekujemo i dobijanje upotrebne dozvole“, rekao je Vesić.

Na ovoj deonici saobraćaće dve tramvajske linije, dodao je Vesić, i najavio da je sledeći na redu novi savski most na mestu starog, kojim će takođe saobraćati tramvajske linije.

„Širi se tramvajska mreža i to će biti budućnost u Beogradu zbog toga što je to ekološki, efikasan i brz vid saobraćaja, a plan je da se on u budućnosti kombinuje sa metroom“, istakao je Vesić u „Beogradskoj hronici“, saopštio je Beoinfo.

(Tanjug)