Trivan: SRB nema boljeg partnera od EU

BEOGRAD – U Beogradu je juče održana akcija čišćenja Savskog keja na Novom Beogradu, u okviru ekološke kampanje „Pogledaj oko sebe – Pokreni se“, a ministar zaštitne životne sredine Goran Trivan je poručio da Srbija nema bližeg partnera kada je reč o životnoj sredini, nego što je Evropska unija. Akciju su realizovali Ministarstvo za evrpske integracije i Delegacija EU u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

U akciji su učestvovali i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, ambasador Danske Andres Hougard, ambasador Finske Kimo Lahdevirta, ambasador Austrije Nikolaus Luteroti, predstavnici Delegacije EU, Direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Grčke, Švedske, Španije, Francuske i Nemačke, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, predstavnici ministarstva kao i volonteri.

Zajedničkim snagama, očistili su deo Savskog keja, odnosno šetalište i priobal?e reke Save iza blokova 45 i 70.

Ministar Trivan je zahvalio svim inicijatorima i učesnicima ove kampanje a posebno Evropskoj uniji.

„ Ne postoji partner koji nam je bliži kada je reč o životnoj sredini nego što je Evropska unija. Od koga ćete bol?e učiti nego od komšije a EU nam je komšija. Zelena zastava podignuta na najviši jarbol zaštite životne sredine u svetu je zastava EU“, rekao je Trivan.

On je ukazao da nam je EU puno pomogla da stavimo ekologiju na pravi kolosek. Podsetio je da su u tranziciji, koja u našoj zemlji traje skoro 30 godina porušeni i principi zaštite životne sredine koje smo imali i koji su bili val?ani.Trivan je zahvalio na pomoći koju pruža EU i ukazao da je posebno dragocena podrška koju dobijamo kako bi prevazišli kašnjenje koje imamo u tehnološkim rešenjima u ovoj oblasti i kako bi izbegli greške drugih u dostizanju evropskih standarda.

„Bez pomoći naših kolega iz EU ne bi bilo moguće da tako brzo i kvalitetno pripremimo nacrt za Poglalje 27 koji je praktično završen. Idemo evropskim stopama, neće biti deponija, već će se najveći deo otpada reciklirati a jedan deo pretvarati u energiju. Siguran sam da ćemo za kratko vreme uspeti da napravimo čitav sistem za sakupljanje i preradu otpada na principima cirkularne ekonomije, kroz 23 do 24 regionalna centra“, rekao je ministar.

On je ukazao da se preduzimaju konkretni i praktični koraci u najvažnijim oblastima i da su prioriteti postrojenja za preradu otpada i otpadnih voda, kao i kvalitet vazduha.

„Praktično radimo na rešavanju i svih drugih važnih pitanja u zaštiti životne sredine,o čemu svedoči akcija pronalaženja nelegalno zakopanog i skladištenog opasnog otpada, koja je pokazala da se za zločin učinjen prema životnoj sredini odgovara pred zakonom i kažnjava zatvorom. Rešavaćemo čitav niz pitanja od zaštite prirode do minihidrocentrala“ rekao je ministar ukazujući da je u zaštiti životne sredine važna svest i obrazovanje kako bi sačuvali zdravo prirodno okruženje za buduće generacije.

„Ako pogledamo oko sebe, razbacano đubre, reke i obale posle poplava, nemar, nebrigu to je slika i prilika svih nas. Kada to pitanje brige i odgovornosti za životnu sredinu ne bude samo pitanje za Ministarstvo zaštite životne sredine, već bude pitanje svih nas i svih ministarstava onda smo uspeli, zbog budućnosti naše dece“, rekao je ministar Trivan i pozvao sve lokalne samouprave da se ukl?uče u ovu akciju i da pokažu da je Srbija zelenija nego što nam se danas čini.

Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Sem Fabrici rekao je da je saradnja Srbije i EU na pojju zaštite životne sredine bila veoma dobra u prethodnom periodu i da EU je želi da pomogne Srbiji da sprovede standarde kakvi su u EU. Fabrici je posebno istakao da je važno uspostavljanje Zelenog fonda, usvajanje Zakona o klimatskim promenama i klimatske strategije.

“U poslednjih deset godina, Srbija i EU zajedno su uložile preko 600 miliona evra u ovu oblast. Od toga, iz evropskih donacija je obezbeđeno preko 400 miliona, dok je ostatak ulaganje Srbije. To je važan znak da imamo jako partnerstvo”, kazao je ambasador Fabrici

Kampanja „Pogledaj oko sebe – Pokreni se!“ ima za cilj da, kroz ekološke projekte promoviše značaj zaštite životne sredine i ujedno podigne svest građana, zajednice i institucija naše zemlje o ekologiji i pokrene ih da se angažuju i postanu aktivni u zaštiti životnog okruženja u lokalnim zajednicama širom Srbije.

