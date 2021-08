U Beograd sutra stiže 67.592 tablet računara za đake

BEOGRAD – U Beograd će sutra stići 17 šlepera sa 67.592 tablet računara za učenike beogradskih škola, a biće podeljeni od 1. do 16. septembra najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je za TV Pink izjavio da će učenici tablet računare preuzimati u školama ili opštinama, a da će roditelji potpisivati revers, jer su tableti vlasništvo Grada, kao i da će u roku od tri godine oni biti u vlasništvu roditelja.

„Tableti su osigurani i ukoliko se oštete ili izgube, roditelji ne plaćaju osiguranje već Grad. Svako dete će dobiti MTS-ovu karticu koja ima osnovni paket interneta bez obzira na to da li njegovi roditelji imaju u kući internet ili ne“, rekao je Vesić.

Istakao je da će svako dete dobiti i kod za digitalne udžbenike, što znači da moći da pristupe onim izabranim udžbenicima koje inače imaju u digitalnoj verziji.

Prema njegovim rečima, kako bi Grad pripremio nastavnike za digitalnu nastavu, do 15. septembra biće podeljena 6.752 laptopa računara za sve nastavnike i učitelje trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda.

„U septembru nas čeka izmena Zakona o obrazovanju gde će digitalni udžbenici biti izjednačeni sa ostalim udžbenicima, tako da će škole moći već sledeće godine da izaberu samo digitalne udžbenike“, rekao je Vesić.

On je naveo da se za refundiranje novca za udžbenike do sada prijavilo više od 3.600 roditelja dece, što je oko 11 odsto onih koji imaju to pravo.

„Grad poziva sve roditelje čija deca idu u prvi i drugi razred osnovne škole, a njih je oko 34.000, da se prijave na sajt Grada Beograda, odnosno Fondacije za mlade talente“ rekao je Vesić.

Precizirao je da roditelji mogu i onlajn da se prijave i tako ostvare pravo na refundaciju cene za četiri osnovna udžbenika, te da cena zavisi od izdavača, a u proseku je oko šest hiljada dinara.

„Da bi to ostvarili, potrebno je da pribave potvrdu da je dete upisano u prvi ili drugi razred sa naznakom od kog izdavača se koriste udžbenici, da prilože očitanu ličnu kartu ili kopiju ukoliko nije čipovana i kopiju žiro računa“, naveo je Vesić.

Govoreći o igradnji metroa, naveo je da će prva linija biti završena 2028. godine, a druga linija do 2030. godine.

„Bilo je priče da nikada neće biti metroa, ali sada svi shvataju da će se on graditi. Tako se i pričalo o izgradnji Beograda na vodi ili spomenika Stefanu Nemanji“, zaključio je Vesić.

Najavio je usvajanje Plana generalne regulacije šinskog sistema koji podrazumeva proširenje postojećih tramvajskih i linija BG voza i njihovu intergraciju sa metro sistemom.

(Tanjug)

