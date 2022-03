U Beogradu danas i sutra izmenjena trasa linije 44 zbog snimanja filma „Bauk“

Kako se navodi, zbog snimanja tog filma danas od 18 sati do jedan sat posle ponoći i sutra, 1. aprila, od 18 sati do jedan sat iza ponoći doći će do potpune obustave saobraćaja u ulici Žorža Klemansoa, na delu od Venizelosove do Dunavske ulice.

Tokom snimanja, vozila sa linije 44 će u smeru ka Dunav stanici saobraćati ulicama Francuska, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška, Dunavska, Žorža Klemansoa i dalje redovnom trasom.

(Tanjug)

