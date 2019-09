U Beogradu do kraja godine nova usluga socijalne zaštite

BEOGRAD – U Beogradu će do kraja ove godine biti pokrenuta nova usluga socijalne zaštite, a u pitanju je pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju, najavila je danas gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

„Trenutno pripremamo propis koji će urediti kako će se pružati ova usluga, a u saradnji sa gradskim centrom za socijalni rad ispitujemo potrebe korisnika usluga socijalne zastite za novom uslugom“, rekla je Stanisavljević.

Ona je u kafiću „Zvuci srca“ u Beogradu, prvom kafiću u Srbiji gde su zaposleni mladi sa smetnjama u razvoju, podsetila da je 2014. godine u glavnom gradu uvedena usluga lični pratilac deteta, namenjena deci sa smetnjama u razvoju.

Tada je, precizirala je, bilo 40 ličnih pratilaca, a danas ih ima 420.

„Svake godine se povećava broj ličnih pratilaca, a očekujemo da ih do kraja godine bude još 30“, rekla je Stanisavljević.

Podsetila je da je u Beogradu 2016. godine uvedena usluga personalni asistent za osobe sa invaliditetom.

„Postojala su razna, neispunjena obećanja ranijih godina da će se oni finansirati, ali nikada nisu bili finansirani. Mi imamo gradski budžet koji je odgovaran prema deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, razumemo njihove potrebe i zato iz godine u godinu, bez ijednog dana prestanka, finansiramo i jednu i drugu uslugu“, istakla je Stanisavljević.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da je posao ličnih pratilaca i personalnih asistenata zahtevan i da to ne mogu svi da rade, te podsetio da Grad finansira i prevoz dece sa posebnim potrebama.

„Izmenama Statuta grada Beograda to je u potpunosti prešlo na Grad, a do sada su to radile gradske opštine. Svaka je radila za sebe pa je neko uzimao jedne, neko druge autobuse i onda smo doneli odluku da to bude u nadležnosti Grada kako bi to potpuno unificirali i kako bi se znalo kakvim autobusima se vrši prevoz“, dodao je Vesić.

(Tanjug)