U Beogradu od početka godine iz požara spasene 24 osobe

BEOGRAD – Vatrogasno-spasilačka brigada Beograda od početka godine intervenisala je 1.860 puta, a iako je, nažalost, i ove, kao i prošle godine mnogo stradalih u požarima, ipak su direktno iz požara ove godine spasene 24 osobe, kaže komandant brigade Miloš Majstorović.

„Vatrogasno-spasilačka brigada Beograd je od početka godine imala 1.860 intervencija. Od toga su više od dve trećine bili požari“, rekao je Majstorović za Tanjug.

Dodaje da su prvomajski praznici prošli relativno mirno, te da nije bilo mnogo požara na otvorenom prostoru, zbog čcega su zahvalni sugrađanima što su se ponašali u skladu sa savetima.

„Nažalost, ove kao i prošle godine, je mnogo stradalih, ali naš ponos je da su 24 osobe spasene direktno iz požara“, rekao je Majstorović.

On je ukazao da su vatrogasci-spasioci svakodnevno ugroženi, jer su to ljudi koji, kaže, idu tamo odakle svi beže, uz napomenu da je svaka intervencija koja naizgled može biti bezazlena, zapravo potencijalno opasna.

„Mi svakodnevno vežbamo, radimo na taktici, dajemo sve od sebe da budemo spremni za izazove koji nikada nisu isti“, rekao je Majstorović.

Vatrogasci danas obeležavaju svoj dan Međunarodni dan vatrogasaca, dan Svetog Florijana, koji se smatra njihovim zaštitnikom.

Majstorović kaže da danas žele da pruže podršku svim kolegama, dodajući da je solidarnost vatrogasaca sveta na visokom nivou, te da je vatrogasna služba možda jedna od retkih organizacija koja svuda na isti ili sličan način funkcioniše.

„Svaki gubitak vatrogasaca odražava se na sve. Četiri stradala vatrogasca u proteklih 30 godina su naši najteži gubici, a kao komandant jedina želja mi je da se vatrogasci sa intervencija vrate živi i zdravi“, rekao je Majstorović.

On je dodao da vatrogasno-spasilačka brigada Beograd broji 730 vatrogasaca, a u prijemu za ovu godinu je još 40 njih.

Na teritoriji Beograda nalazi se 18 vatrogasno-spasilačkih jedinica, sa vremenom stizanja koje je blizu evropskom, a to je prosek od sedam do devet minuta.

„Izgradnjom novih jedinica, kao što je na Novi Beograd, mnogo smo dobili na brzini dolaska na lice mesta. A koliko smo uspešni zavisi od toga koliko ćemo brzo stići ja lice mesta. Mi garantujemo da ćemo izaći za jedan minut od poziva, ali onda sve zavisi i kako će se naši sugrađani ophoditi i u saobraćaju i od parkiranja kod objekta do kojih dolazimo“, rekao je Majstorović.

(Tanjug)

