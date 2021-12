BEOGRAD- U Beogradu je do sada prvom dozom vakcinisano skoro 63 odsto, to jest skoro 870.000 osoba, a drugom dozom 60,88 odsto, to jest skoro 845.000 osoba, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

„Kada je u pitanju treća doza, za šest, sedam dana ćemo doći do 500.000 vakcinisanih tom dozom“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

