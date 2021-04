U Grockoj vakcinisano više od 13.000 građana

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas kol-centar za prijavu za vakcinaciju u Opštini Grocka gde je do sada vakcinisano više od 13.000 meštana.

Vesić je rekao da kol-centar za prijavu za vakcinaciju u Grockoj na najbolj način pokazuje kako se komunicira sa građanima i zašto je Beograd najuspešnija lokalna samouprava u sprovođenju imunizacije.

On je naveo da je u Beogradu zaključno sa današnjim danom vakcinisano 32,5 odsto punoletnog stanovništva, dok je revakcinu primilo 22,5 odsto.

„Svaka opština ima sopstvene rezultate, ali Beograd ne bi bio najuspešniji region da opštine ne rade ovako dobar posao. Samo preko kol-centra i opštinskog doma zdravlja u Grockoj vakcinisano je više od 13.000 građana, ne računajući one koji su to primili vakcinu na Beogradskom sajmu ili su to učinili preko preduzeća ili na neki drugi način“, rekao je Vesić novinarima posle obilaska kol-centra.

Istakao je da u Beogradu vakcinisano oko 61,4 odsto starijih od 65 godina i da je to veliki uspeh.

Vesić je rekao da prigradske opštine organizuju prevoz za nepokretne i slabije pokretne sugrađane, sarađuju sa domovima zdravlja, kao i da su formirali mobilne timove koji obilaze sela na svojoj teritoriji.

„To je jedini način da se sprovede masovna vakcinacija“, rekao Vesić.

Dodao je da je cilj da se u narednih mesec dana dostigne vakciniše 750.000 ljudi u Beogradu, što bi, kako kaže, bilo više od 55 odsto punoletnog stanovništva.

„Uz one koji su preležali koronu i imaju antitela to bi verovatno bilo dovoljno da steknemo kolektivni imunitet. Nezaobilazna uloga je onih koji rade na terenu, to je ključ za pobedu“, ocenio je Vesić.

Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić je rekao da na teritoriji opštine postoje dva punkta za vakcinaciju – u Kaluđerici i Begaljici i dodao da je na ta dva punkta, zahvalhujući mobilnim timovima, vakcinisano oko 13.000 građana, a revakcinisano više od 8.000.

„Imamo dva kol-centra sa 75 volontera koji rade svakog dana od 8 do 20 časova“, rekao je Pantelić.

On je naveo da je samo vakcinom Sputnjik V u poslednja tri dana vakcinisano 1.300 ljudi i pozvao sve sugrađane da se vakcinišu jer nema drugog način da sačuvaju zdravlje.

(Tanjug)

