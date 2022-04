U JKP „Gradska čistoća“ stigla dva nova amfibijska vozila

BEOGRAD – Od sada će sprovođenje tretmana larvi komaraca biti još intezivnije, jer su u Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“, stigla dva nova amfibijska vozila.

„Gradska čistoća već raspolaže sa 40 terenskih vozila sa kojim sprovodimo larvicidne tremtmane, sa jednim čamcem, a od sada smo opremljeni i sa dve nove amfibije“, rekla je danas Tanjugu Mirjana Cakić iz JKP „Gradska čistoća“.

„Amfibije nam pomažu da dođemo do nepristupačnih lokacija do koji do sada sa ovim vozilima nismo stizali. To je posebna vrsta motornog vozila koje se može kretati po zemlji i vodi. Kada se kreće po zemlji koristi pogon točkovima, dok se za kretanje po vodi koriste posebni propeleri odnosno elise“, kazala je Cakić.

Kako navodi, do sada nisu mogli čamcima da priđu do nepristupačnih delova reka zbog rastinja, a terenskim vozilima zbog mulja i izliva reka, pa se sada sve menja.

„Ovo je značajno i zbog sprovođenja larvicidnog tretmana, a od sada možemo na tim lokacijama da sprovedemo i monitoring na lokacijama na kojima nije rađen. To će rezultirati u maju kada će se pojaviti znatno manji broj komaraca nego prethodnih godina, jer preventiva jeste važna”, rekla je Cakić.

„Prvi komarci koji se pojavljuju su iz roda rečnih, odnosno šumskih komaraca, tamo gde se razvijaju su vode i izlivi reka, pa tako mi pokrivamo kanale, kanalske mreže i izlive Save i Dunava”, dodala je Cakić.

(Tanjug)

