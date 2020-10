U naredna dva sata očekuju se jake kiše, na snazi meteoalarm

U naredna dva sata na jugozapadu i jugu Srbije ponegde se očekuje kiša, najavio je RHMZ. U celoj Srbiji na snazi je žuti meteoalarm zbog potencijalne opasnosti od vremenskih prilika.

Kako se navodi u objašnjenju ovog stepena opasnosti, vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Takođe, najavljen je pad temperature od utorka, a promenljivo vreme biće do četvrtka. Do četvrtka promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, danas toplo, a od sutra svežije za 5 do 8 stepeni. Od petka ponovo pretežno sunčano i toplije.

(Sputnjik)

