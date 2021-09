U petak isključenja struje zbog radova na mrezi

BEOGRAD – Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, u Beogradu će u petak bez električne energije ostati potrošači u više ulica, saopšteno je iz Elektrodistribucije Beograd.

U opštini Stari grad od 10.30 do 13 časova struja će biti isključena u Gospodar Jovanovoj 22, 26-28, 29-35F/8, Strahinjića bana 44, Višnjićevoj 4A-8,7A-11 a od 10 do 14 časova na lokaciji Kalemegdan veliki: BB,14,

Na Zvezdari od devet do 14 časova struje neće biti u Vojislava Ilića 129, na Paliluli od 10 do 14 u Cvijićevoj 36-40A, na Savskom vencu od osam do 10 časova u Dedinjskoj 7, Đorđa Radojlovića 12-16, 24-26,13A-15A,19-39, Majora Jagodića 2A-2B, Šolina 4A-4A, Vladimira Gaćinovića 18-24,17-21.

Na opštini Savski venac od 14 do 16 časova struja će biti isključena na Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđeviuća 36, 52A, na Voždovcu između devet i 15 časova u Danijelovoj 30-30, 29, LJubićkoj 14-20,15-19, Vojvode Skopljanca 35A.

Na Čukarici će od 8.30 do 14.00 časova struja biti isključena u Kijevskoj 2-12,1-5, Lazara Kujundzića 96, Lazarevačkom drumu 7A, LJeškoj 84-86,98-110, 47-55,61-63, Nikolaja Gogolja 42-60, 21-39, Osiječkoj 2-20, 3-17A, Petra Mećave 3, Stevana Brakusa 1-7, Straška Pindžura 4-16B, 20-28,1-19, Toše Jovanovića 2-4,1-3.

U Rakovici od devet do 15 časova u ulici Miljakovačke staze 76, 80 A-80B, 88, 92D-92K,100G,110D-112Đ,124G,128D, 113Đ,151-151V, Patrijarha Dimitrija 30/, 86D-92G, 96-102A,124G,128D-128G,162,117B-117T,123-123U,129-131Z,135-135A,141-141Ž,145-157G,163,167,171E-171Ž, u naselju Miljakovac Miljakovacske livade 30J-38E, 50-52B, 110Ž, 29-35,51.

U opštini Novi Beograd struja će od 8.30 do 13.30 biti isključena na Bulevaru Zorana Đinđića 152-164, Pariske komune 47-59V, Studentskoj 2-14 a od devet do 10 časova u Pere Segedinca 1, Vojvođanskoj 14-28, 9-9, Zemunskoj 1-3.

U Surčinu će između 12 i 13 časova struja biti isključena u naselju Dobanovci, odnosno tamošnoj ulici Maršala Tita 198B-218, 226-226A, 211, 217-219.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.