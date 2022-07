U Prokuplju otvoren Centar za migracije uz pomoć Nemačke i Japana

U Prokuplju je danas otvoren romski Centar za migracije u koji su sredstva od 107.000 evra uložile Vlada Nemačke putem Društva za medjunarodnu saradnju (GIZ) i Vlada Japana.

Ambasador Japana u Beogradu Takahiko Kacumata je na otvaranju rekao da je taj projekat rezultat sporazuma koji je postignut izmedju predstavnika Nemačke i Japana na Samitu 2019. godine, kao težnja obe zemlje ka stabilizaciji situacije na Balkanu, uključujući i Srbiju.

On je naglasio da je u pomenuti centar Vlada Japana uložila polovinu sredstava odnosno 50 hiljada evra i podvukao da je od 1999. godine Vlada Japana u Srbiji podržala 247 projekta, uglavnom u oblasti zdravstva i obrazovanja u svim lokalnim zajednicama, te da je ovaj današnji projekat, peto ulaganje Japana u Prokuplje.

„Vlada Japana će nastaviti da pomaže u razvoju lokalnih zajednica u cilju smanjivanja razlika izmedju velikih gradova i malih sredina kako bi svi ljudi u Srbiji imali podjednake uslove za život i rad, kazao je ambasador Japana Takahilo Kacumata ističući da Japan i Srbije ove godine obeležavaju 140 godina

uspešne i prijateljske saradnje.

Prisutnima se obratio i šef Razvojnog odeljenja ambasade Nemačke u Srbiji Kristijan Šiling, koji je rekao da zbog velikih migracija ljudi poslednjih godina širom sveta, svima onima koji se nadju u toj situaciji treba pomoći na adekvatan način.

To se odnosi i na one gradjane Srbije koji se iz Nemačke vraćaju pokušavajući da se ponovo integrišu u Srbiji, a naročito se to odnosi na one iz siromašnih i malih sredina kao sto su mesta u Topličkom okrugu.

„Imamo podatke da je za gradjane iz južne Srbije Nemačka dominantna zemlja kada je reč o traženju azila i da 80 odsto svih ljudi koji napuste Srbiju želi da se nastani u Nemačkoj“, rekao je Šiling.

On je istakao da se od 80 odsto tražilaca azila, 60 odsto vrati u svoje zemlje ali to onda predstavlja niz problema za lokalne zajednice.

„Nemačka vlada je uložila više od 150 miliona evra kako bi pomogla radnicima povratnicima iz Nemačke u njihove zemlje širom sveta, a u Srbiji je na taj način pomognuto 135.000 ljudi, da nadju novo zaposlenje, ili neko drugo ekonomsko dugoročno rešenje“, rekao je Kristijan Šiling.

Predsednik Nacionalnog saveta Roma u Srbiji Dalibor Nikić izneo je podatak da 56 odsto od ukupnog broja povratnika u Srbiju iz inostranstva čine Romi.

Državna sekretarka u ministarstvu rada, Stana Božović istakla je da se u Prokuplju trenutno nalazi 677 nezaposlenih Roma, a da je njih 237 prošle godine dobilo posao kroz aktivne mere zapošljavanja, od početka ove godine posao je dobilo njih 155.

U Prokuplju živi 4.100 Roma što čini 10 odsto stanovništva.

Otvaranju centra prisustvovali su predstavnici ambasade Japana u Beogradu, Nemačke organizacije GIZ, prerdstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici Nacionalnog saveta Roma, narodni poslanik iz Toplice Darko Laketić, gradonačelnik Prokuplja Milan Arandjelović, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje u Prokuplju i predstavnici romskih udruženja i organiozacija.

(Beta)

