U Srbiji danas sunčano i toplo

U Srbiji će danas posle jutarnje magle po kotlinama, dolinama reka i visoravnima, biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od pet do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od sedam do 12, a najviša oko 27 stepeni Celzijusa

Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih osoba. U prepodnevnim satima izvestan oprez se savetuje astmatičarima. Meteoropatske reacije mogu biti izražene u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja.

