Ucenici XIV gimnazije na prestiznim svetskim univerzitetima

BEOGRAD – Šesnaestoro učenika Četrnaeste beogradske gimnazije upisalo je u prethodnom periodu prestižne svetske univerzitete, među kojima su univerziteti na Sorboni, Velikoj Britaniji, Amsterdamu, a pomoćnica direktorke za Tanjug kaže da su ponosni na sve učenike, koji su, ističu, spoj intelekta, raskošnog talenta, marljivog rada i vere u sebe.

Pomoćnica direktorke Četrnaeste gimnazije Ivana Janković rekla je da je želja svih zaposlenih da se oni vrate u svoju zemlju i pokažu i primene sve što su naučili.

„Jako smo ponosni na sve naše učenike, oni su samo neki od 16 učenika koji su već osvojilli ulaznicu za prestižne internacionalne univerzitete. Na tom putu ka uspehu su veliki doprinos dali i njihovi profesori uprkos pandemijskim uslovima“, rekla je Janković.

Maturantkinja Milena Marković se opredelila za studije mašinstva u Francuskoj, a primljena je na tri fakulteta, na univerzitete u Grenoblu, Tuluzu 3 i Sorboni.

„Sorbona pruža najkvalitetnije obrazovanje u sferi koja me interesuje“, rekla je Marković.

Njena školska drugarica Teodora Pecarski, koja će studirati University College London (UCL), kaže da je tokom školovanja u Četrnaestoj gimnaziji najveće interesovanje pokazala za biologiju i hemiju, iz kojih se takmičila dugi niz godina i osvajala nagrade na okružnom i državnom nivou.

„Primljena sam na Univerzitet u Torontu sa stipendijom (pre-med program) i na univerzitete u Velikoj Britaniji ( UCL, King’s, University of Manćester, University of Bristol, University of Warwick na program biomedicinskih nauka). Opredelila sam se za UCL“, rekla je za Tanjug Pecarski.

Maturantkinja Lara Batagelj je završila prirodni smer u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji, a tokom školovanja bila je član debatnog kluba i učestvovala je u konferencijama modela Ujedinjenih nacija.

„Bila sam u Petnici i u bilingvalnom odeljenju O.Š. Vladislav Ribnikar. Upisujem dualni program iz društvenih i političkih nauka na univerzitetima UCL i Sciences Po. Takođe sam bila primljena i na Univerzitet u Amsterdamu i Univerzitet u Utrehtu“, rekla je Batagelj za Tanjug.

Maturant Andrija Iljukić ove godine na republičkom takmičenju iz filozofije osvojio je srebrnu medalju za svoj esej, čime je ostvario plasman na međunarodnu filozofsku olimpijadu u Lisabonu, gde je dobio počasnu nagradu.

On je odlučio da ostane u Beogradu, gde će upisati filozofiju na Filozofskom fakultetu.

„Ovo iskustvo mi je definitivno pomoglo za upis, ne samo zbog dodatnih poena koje sam dobio za srebro koje sam osvojio na republičkom takmičenju, koje mi je ostvarilo plasman na olimpijadu, nego i zbog iskustva koje mi je pružilo. Dalo mi je bar neku ideju toga šta i kakav tip rada mene čeka i jako sam uzbuđen“, rekao je Iljukić.

Maturantkinja Mia Vasić kaže da joj je oduvek bio san da studira u inostranstvu.

„Veoma sam srećna i zahvalna što se to i ostvarilo. Svoje dalje školovanje nastaviću u Holandiji. Upisala sam osnovne studije na Erasmus fakultetu u Rotterdamu, smer International Busineš Administration”, rekla je Vasić.

(Tanjug)

