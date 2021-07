Upozorenje meteorologa: Danas u Srbiji do 38 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren jugoistočni i istočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 15 do 23, najviša od 34 do 38 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab, jugoistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od 18 do 23, a najviša oko 38 stepeni Celzijusa.

Oprez se savetuje osobama sa oboljenjima srca. Glavobolja i osećaj malaksalosti su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta)

