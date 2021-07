Upozorenje RHMZ: Pakleni vikend, temperatura i do 42 stepena

Republički hidri-meteorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros upozorenje na veoma visoke temperature do kraja nedelje.

„Do kraja sedmice veoma toplo vreme s najvišom temperaturom od 35 stepeni na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju na jugoistoku lokalno i do 42 stepena“, navedeno je na sajtu RHMZ.

U ponedeljak i utorak visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugoistoku Srbije – do 37 stepeni, dok će u ostalim krajevima biće svežije.

U sredu u svim krajevima zemlje, prema najavi RHMZ, ponovo će biti veoma toplo.

U Srbiji i danas sunčano i veoma toplo.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 22 C, a najviša od 34 C na severu do 40 C na jugoistoku Srbije.

U Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 22 C, a najviša oko 35 C.

