Uručene nagrade Dejan Anastasijević za istraživačko novinarstvo, priznanje i dopisniku …

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) uručilo je danas u Beogradu nagrade „Dejan Anastasijević“ koje na godišnjem nivou dodeljuje za zasluge u istraživačkom novinarstvu iz oblasti elektronskih, štampanih i onlajn medija.

Nagradu u kategoriji elektronskih medija dobila je novinarka televizije N1 Maja Nikolić za dokumentarni film „Ispod površine: Poslednja počast“ o pogibiji pripadnika Vojske Srbije tokom vojne vežbe na Pešteru.

Nikolić je nagradu posvetila nedavno preminulom uredniku te televizije Peđi Obradoviću.

Nagradu u kategoriji štampanih medija dobila je priča „Papagaji vredni kao kokain“ objavljena u nedeljniku Vreme, čiji su autori Nemanja Rujević, Tristen Tejlor, Ingrid Gerkma i Natali Bertrams, a koja se bavi međunarodnim švercom egzotičnih ptica preko Srbije.

U kategoriji onlajn medija nagrađen je novinar portala BIRN Radmilo Marković za priču o skoro 500 miliona nelegalno izgrađenih kvadrata u Beogradu.

Marković je kazao da novinarski posao u jednom trenutku dolazi do zida, gde bi priču trebalo da preuzmu nadležne institucije, ali da se u Srbiji to ne dešava više od 10 godina i da to „pomalo obesmišljava rad novinara“.

Nagradu publike dobio je novinar vojvođanskog istraživačkog portala VOICE i dopisnik agencije Beta iz Novog Sada Dalibor Stupar za film „Šta nas greje, to nas truje“ o zagađenju vazduha, koji je objavljen na Jutjub kanalu Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Posebne nagrade dobili su novinarka čačanskog „Epicentra“ Milena Gavrilović za priču o višegodišnjoj borbi meštana sa izgradnjom autoputa „Miloš Veliki“ i novinar pirotskog portala „Plus onlajn“ Nenad Paunović za izveštavanje o iskliznuću cisterni sa amonijakom kod Pirota.

Predsednik NUNS-a Željko Bodrožić ocenio je da svi pristigli radovi pokazuju da je prava novinarska scena u Srbiji „još uvek žilava i borbena“ i da u teškim vremenima „drži baklju slibode izražavanja i mišljenja“.

„Istraživački novinari posebno su obeležili poreklu deceniju jer su uprkos pritiscima, pretnjama, prisluškivanju, sistematičnoj kriminalizaciji i dehumanizaciji, užasnim kampanjama u režiji vlasti, iznedrili sijaset tekstova i priloga koji razotkrivaju kriminal i korupciju u našoj zemlji“, rekao je Bodrožić.

Dodao je da su na novinare, iako su se već navikli da rade u „neprijateljskom okruženju koje kreira režim“, posebno uticale tragedije koje su se početkom maja dogodile u Srbiji.

„Poslednji dani i nedelje jasno govore da dno propagande režima ne postoji i svedoci smo brutalnog gaženja profesije i još dubljeg sunovrata propagandista koji sebe nazivaju novinarima“, ocenio je Bodrožić.

Naveo je da je NUNS u 2022. godini dokumentovao 137 prekršaja prema novinarima, a da je od početka ove bilo nekoliko desetina, među kojima 11 verbalnih napada, šest fizičkih, kao i 40 slučajeva pritisaka na novinare.

Ambasador SAD Kristofer Hil istakao je značaj slobode medija i istraživačkog novinarstva i zahvalio svima koji su učestvovali na konkursu zbog značaja posla koji rade.

„Najvažnije je uvek govoriti istinu i ići gde god vas istina vodi. Zbog toga smo danas ovde“, kazao je ambasador.

Na konkurs za nagradu „Dejan Anastasijević“ prijavilo se 45 radova koji su objavljeni u periodu od marta prošle do marta ove godine, a najveći broj bio je iz onlajn medija.

NUNS dodeljuje nagradu 18. godinu za redom, a iako je bilo planirano da priznanja budu uručena 3. maja, na Međunarodni dan slobode medija, ceremonija je zbog dva masovna ubistva koja su se dogodila u Srbiji početkom meseca, održana danas.

(Beta)

