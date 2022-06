Uskoro sednica na kojoj će biti izabran gradonačelnik

BEOGRAD – U narednih nekoliko dana biće poznat tačan datum održavanja sednice na čijem dnevnom redu će biti izbor gradonačelnika Beograda, zamenika i gradskog veća, izjavio je danas predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević.

gostujući u Beogradskoj hronici.

-Verijem da će Aleksandar Šapić biti kandidat za gradonačelnika. Mi imamo dovoljnu većinu i prosle subote konstituisali smo Skupštinu grada, tako da možemo da izaberemo izvršne organe vlasti“, rekao je Nikodijević gostujući u „Beogradskoj hronici“ na RTS.

Dodao je da je vladajuća koalicija spremna da sasluša i drugačija mišljenja od i „da uvaži ona koja budu dobra“, saopštio je Gradski sekretarijat za informisanje.

„Nećemo odustati od naše politike koju smo prezentovali građanima u kampanji i za koju su nam dali poverenje da nastavimo da vodimo Grad Beograd“, poručio je Nikodijević.

On je ukazao na to da je smanjenje cenzusa sa 5 na 3 odsto omogućilo ulazak u gradski parlament i nekim odborničkim grupama kojima to ne bi bilo moguće da je cenzus ostao nepromenjen.

„Sada veći deo građana ima svoje predstavnike u gradskom parlamentu ali u radu to neće promeniti mnogo. Imamo poslovnik o radu koga se držimo, kao i pravila koja smo uspostavili u gradskom parlamentu. Pre svega moramo čuvati dostajnstvo te institucije“, naglasio je Nikodijević. Naveo je i da je važno međusobno uvažavanje bez obzira na razlike u mišljenju i to što će odbornici različito diskutovati i glasati.

„Evidentno je da između nas postoje političke razlike kao i različite vizije kako vidimo budućnost Beograda i njegov dalji razvoj“, rekao je Nikodijević.

On je naglasio da je politika ubrzanog razvoja i velikih infrastrukturnih projekata, koja je prezentovana građanima u izbornoj kampanji, ona koja će nastaviti da se vodi.

„To je ono što je opozicija kritikovala a na šta smo mi ponosno. Ponosni smo na beogradski metro i želimo da ubrzamo izgradnju u ovom mandatu. Ponosni smo na prvu fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu koju ćemo graditi, da ne budemo jedini grad u Evropi koji će otpadne vode da izliva u Dunav. Ponosni smo na Beograd na vodi, linijski park, na novu infrastrukturu koju gradimo, na nacionalni stadion, kao i na druge velike projekte“, rekao je Nikodijević.

(Tanjug)

