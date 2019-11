Uvodi se KLIZNO radno vreme!

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je da će njegovo ministarstvo predložiti svim državnim organima uvođenje fleksibilnog radnog vremena.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uvelo je za svoje zaposlene fleksibilno radno vreme, prema kojem radnici mogu da rade najranije od sedam ili najkasnije od devet sati, i na taj način da rasporede svoje osmočasovno radno vreme.

„Mi smo analizirali korišćenje fleksibilnog radnog vremena, kako u inostranstvu tako i u velikim kompanijama. Uočili smo pozitivne efekte, od toga da su radnici bili zadovoljniji i efikasniji, a uz uštede. Prirodno je da smo mi prvi koji smo to uveli i koji ćemo analizirati rezultate i da to bude model kako će svi drugi raditi ako se pokaže efikasnim“, objasnio je Đorđević za Tanjug.

Rekao je da ne sumnja u uspešnost fleksibilnog radnog vremena, ističući da je Ministarstvo bilo suočeno sa konkretnim problemom da su centri za socijalni rad i neka odeljenja u opštinama, kao i boračka i dečija zaštita, imali isto radno vreme, te su svaki dan dolazila rešenja pred kraj radnog vremena, zbog čega je postojala potreba da neki ljudi ostaju prekovremeno i da se plaćaju prekovremeni sati.

„Sada će rukovodioci moći bolje da organizuju radno vreme i da nekima kažu da dolaze kasnije. Oni će biti zadovoljniji, a imaće svojih osam sati rada. Indirektno je to i veliki plus zbog brige o našim majkama, koje imaju malu decu, rade u Ministarstvu, a s obzirom da im je radno vreme od 7 sati i 30 minuta, a škola počinje u 8 sati, postoji potreba da moraju da se snalaze šta sa detetom. Ovo je način da rukovodioci majkama daju mogućnost da decu odvedu u školu, da ne trpi posao. I to sve u skladu sa zakonom“, rekao je ministar.

Đorđević je istakao da je ovo prva mera u cilju poboljšanja zadovoljstva zaposlenih na radnom mestu.

Komentarišući razna testiranja u svetu sa radnim vremenom, on kaže da Ministarstvo gleda i osluškuje sve što se u oblasti rada čini u inostranstvu, ali dodaje da naša zemlja nema luksuz da eksperimentiše previše, već želi da koristi tuđa iskustva i budemo pametni bez „dečijih bolesti“.

„Fleksibilno radno vreme je praksa u svetu u velikim kompanijama. Njihova analiza i njihovi sektori za ljudske resore kažu da su time zaposleni dosta produktivniji i srećniji“, istakao je Đorđević i dodao da će fleksibilno radno vreme biti predlog Ministarstva za sve državne organe.