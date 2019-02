Veće kazne za silovatelje, povratnicima još strožije

BEOGRAD – Izmenama Krivičnog zakonika (KZ) na kojima je rad u toku, biće povećana zaprećena kazna za krivično delo silovanje – od najmanje pet do 15 godina zatvora, a za silovatelje povratnike važiće ista pravila strožijeg kažnjavanja kao i za povratnike nasilnike, kažu za Tanjug u Ministarstvu pravde.

Podsećajući da je aktuelnim KZ za krivično delo silovanje zaprećena maksimalna kazna do12 godina zatvora, u Ministarstvu ukazuju da je analizom kaznene politike utvrđeno je da su sudovi do 2018. godine u više od 50 odsto slučajeva izricali kazne ispod pet godina zatvora.

“Zbog toga će se povećati zakonski maksimum na 15 godina zatvora“, kažu za Tanjug u Ministarstvu pravde i napominju da radna grupa treba do kraja meseca da izađe sa kompletnim Nacrtom izmena i dopuna KZ.

Prilikom izricanja kazne za silovanje, sudovi neće moći da primene institut ublažavanja kazne. Ova nemogućost je propisana i sada, tako da ona ostaje na snazi.

Kada su u pitanju povratnici u izvršenju ovog krivičnog dela, za njih će izmenama i dopunama KZ biti propisana oštrija kaznena politika, kao i za nasilnike i dilere.

„Ako jedno lice ponovo izvrši krivično delo za koje je ranije osuđeno, postojaće mogućnost izricanja strože kazne, tako da ona ne može biti izrečena ispod 50 odsto od propisanog zakonskog maksimuma“, objasnila je za Tanjug u ranijoj izjavi Ministarka pravde Nela Kuburović.

To, na primer, znaci da ako je neko izvršio krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina, a da je to krivično delo izvršio kao povratnik, neće moći da mu bude izreknuta kazna manja od šest godina zatvora.

U Ministarstvu pravde ukazuju da će se ova kaznena politika odnositi na povratnike koji su izvršili krivična dela sa umišljajem, tako da će obuhvatiti i povratnike silovatelje.

Takođe će biti primenjena i na povratnike u izvršenju krivičnih dela neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i ubistava.

Izmenama KZ planira se i uvođenje nove krivične kazne doživotnog zatvora.

Doživotni zatvor biće nova kazna, koja će moći da se izrekne za ona dela za koja je do sada izricana kazna od 30 do 40 godina zatvora, kao što je teško ubistvo.

Inicijativom Fondacije Tijana Jurić, traženo je da se upravo ova kazna doživotnog zatvora primeni na ubice i silovatelje dece.

(Tanjug)