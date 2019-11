Visoke arhitektonske vrednosti aktuelnih projekata u Beogradu

BEOGRAD – Glavni urbanista Marko Stojčić istakoa je večeras da je svaki projekat koji se trenutno radi u Beogradu visokih arhitektonskih vrednosti.

„Očekujemo da će savremena arhitektonska dostignuća, kojima težimo, biti primećena i da će biti za pokazivanje i prikazivanje i na drugim bijenalima širom sveta“, rekao je Stojčić za Beoinfo tokom Balkanskog arhitektonskog bijenala.

On je u okviru Četrtog BAB-a održao stručnu prezentaciju pod nazivom „Aktuelni projekti u Beogradu” i istakao da se u Beogradu gradi skoro dva miliona kvadrata svake godine.

Precizirao je da se bijenale održava na svake dve godine u Beogradu, a ovogodišnja posebnost jeste što su domaćini crnogorske arhitekte.

„Ovo je prilika da se uporedi šta je to što rade naše kolege iz zemalja pre svega bivše Jugoslavije, ali i onih u okruženju. Beograd je danas veliko gradilište, mnogo veće nego gradovi okolnih država, pa čak i pojedinih evropskih zemalja, imajući posebno na umu da se u Beogradu gradi skoro dva miliona kvadrata svake godine što je za mnoge nedostižno. Upravo ta količina kvadrata jeste prilika da se razvije arhitektonska struka, koja je ranije bila malo poklekla“, istakao je Stojčić u izjavi za Beoinfo.

Istovremeno, dodao je on, to je šansa i za mlade stručnjake da učestvuju u javnim projektima, bilo da je reč o javnim objektima ili javnim gradskim prostorima.

Kad je reč o potonjem, Stojčić je akcentovao jedan od projekata, možda najvažniji u narednoj godini – linijski park u dužini od četiri i po kilometara, na kojem će raditi više desetina mladih arhitekata.

„To će biti prilika za mlade da u svom gradu urade nešto i steknu važno iskustvo, što će umnogome doprineti tome da imamo arhitektonsku struku od evropskog značaja.

Tema ovogodišnjeg bijenala, koje se održava se od 14. do 21. novembra u zdanju nekadašnjeg bioskopa „Balkan”, jeste „Dekodiranje Balkana”.

BAB je međunarodni stručni skup u kojem učestvuju glavni urbanisti gradova svih susednih zemalja, a obuhvata stručnu izložbu, na kojoj će se predstaviti 220 originalnih arhitektonskih projekata i nameštaja unikatnog dizajna, kao i naučnu konferenciju i prateće događaje, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

(Tanjug)