Viz er ponovo uvodi avionsku liniju Niš-Malme

Avioni „Viz era“ leteće ponovo od Niša do Malmea od 17. aprila ove godine, saopšteno je danas na sajtu te madjarske avio kompanije.

Avioni „Viz era“ leteli su od Niša do Malmea od juna 2015. do 7. januara ove godine.

Kako se navodi, ukidanje letova je bilo veliko iznenadjenje s obzirom na to da je postojala odlična popunjenost aviona, te se pretpostavlja da je obnovu linije uslovilo veliko interesovanje putnika.

Na sajtu „Viz era“ najavljeno je da će avioni te kompanije leteti od Niša do Malmea sredom i nedeljom, a od sredine septembra 2019. ponedeljkom i petkom.

Ta madjarska avio kompanija trenutno ima letove iz Niša do Beča, Dortmunda, Bazela i Memingema, kompanija „Svis“ leti od Niša do Ciriha, a „Rajan er“ do Berlina, Bratislave, Dizeldorfa, Milana i Stokholma.

(Beta)