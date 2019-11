Dugoročna vremenska prognoza

Ove jesen nas je častila prolećnim temperaturama, a izgleda da će se tako nastaviti i u decembru. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), decembar će biti blag sa temperaturama nešto iznad proseka za taj mesec, a čini se da deca neće imati previše šanse za radovanje snegu.

– U Srbiji se, prema vremenskoj prognozi očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha za oko stepen i po iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 0°C do 4°C, a u planinskim predelima od -2°C do 0°C. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha u nižim predelima biti oko 7 stepeni , a u planinskim predelima 1,8°C – kažu iz RHMZ.

Jutra će biti svakako hladnija od ostatka dana, pa se očekuje pojava mraza ujutru tokom većeg dela decembra, kako u gradovima tako i na planinama. Ipak, kada je u pitanju broj ledenih dana, sledećeg meseca će ih biti tek nekoliko. U nižim predelima od tri do šest dana, a na planinama se očekuju oko dve ledene nedelje. Međutim, sneg može već krajem novembra da nas iznenadi.

– Pojava snega se očekuju već ovog meseca i to negde u periodu od 22. do 25. novembra. Ali bitno je napomenuti, da je to samo pojava snega, ne i snežnog pokrivača. Moguće je da ćemo tada videti pahulje tokom noći ili jutra, ali do formiranja snežnog pokrivača u nižim predelima neće doći – pričaju iz RHMZ za „Blic“.

Dakle, na ozbiljniji sneg moraćemo da sačekamo do kraja godine.

– U decembru uslova za pojavu snega tokom noći i jutra biće u periodu od petog do 12. u nižim predelima. Na planinama preko 1.800 metara nadmorske visine od 18. decembra padaće sneg i formiraće se snežni pokrivač koji bi se mogao kratkotrajno tu zadržati – zaključuju iz RHMZ.

Inače, prosečan datum pojave prvog snega u Beogradu je 23. novembar.