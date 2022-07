Za rekonstrukciju ulice u Mirijevu 35 miliona dinara

BEOGRAD – U zvezdarskom naselju Mirijevo u toku su radovi na rekonstrukciji ulice Mihaila Bulgakova koji koštaju 35 miliona dinara, a planirano je da budu završeni do 18. avgusta.

Biće rekonstruisano 1.000 metara ulice, a posao će se obavljati u tri faze.

Prva faza obuhvata radove na delu od zone raskrsnice sa ulicom Matice srpske do zone raskrsnice sa ulicom Koste Nađa, druga od zone raskrsnice sa ulicom Koste Nađa do okretnice autobusa Mirijevo IV, a treća od predmetne okretnice do raskrsnice sa ulicom Ljubiše Miodragovića, navodi se na opštinskom sajtu.

Kako se dodaje, tokom ovih radova doći do promene u režimu saobraćaja za linije 25P, 27E, 79, E6 i 313 o čemu građani detaljnije informacije mogu dobiti na sajtu opštine Zvezdara i Sekretarijata za javni prevoz.

(Tanjug)

