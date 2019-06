Zbog radova, sutra bez vode stanovnici više ulica na NBGD

BEOGRAD – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, u četvrtak, 27. juna, od 08.00 do 18.00 bez vode će ostati stanovnici više ulica.

Kako je saopštilo JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, bez vode će ostati ulice Tošin bunar (od Pariske komune do Studentske), Studentska (od 4 – do 14), Pariske komune (od 35 – do 63) i Bulevar Zorana Đinđića (od 152 – do 166).

Potrošače se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, navodi se u saopštenju i idodaje da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene auto-cisterne.

(Tanjug)