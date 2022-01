Zoran Drobnjak: Nastojimo da završimo autoput do Požege do kraja godine

ČAČAK – Ditrektor Javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak izjavio je da je nastavak deonice autoputa “Miloš Veliki” od Pakovraće do Požege zahtevniji za izvođače, zbog dva tunela “Laz” i “Munjino brdo”, zbog njihove dužine i teških geoloških uslova.

„Kopaju se po dve cevi, ukupno 12 kilometara. Veliki je to posao, loša geologija. Kineska firma CRBC to radi, mogu i po ovakvo vremenu da kopaju, mi se time bavimo svakog dana. Ja sam dolazio svake subote i dolaziću i i dalje. Gledaćemo da završimo do kraja godine iako oni po ugovoru imaju rok do juna naredne godine“, rekao je Drobnjaak nakon otvaranja obilaznice oko Čačka na deonici od Preljine do Pakovraće.

(Tanjug)

