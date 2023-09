SSP: U Prvomajskoj ulici u Zemunu u kojoj je škola nalazi se 17 slot klubova i kladionica

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da Prvomajska ulica u Zemunu sa 17 slot klubova i kladionica drži neslavan rekord kao ulica sa najviše kockarnica u Zemunu, a možda i u čitavom Beogradu.

Prema rečima Nedeljka Škorića iz opštinskog odbora Stranke slobode i pravde Zemun deca koja idu u osnovnu školu „Petar Kočić“ u toj ulici na svakih 40 metara prolaze pored neke od njih i ne postoji način da ih izbegnu.

On ističe da ovaj primer pokazuje da je interes kladionica važniji od interesa dece kao i da je kladioničarski lobi jači od zakona i da je zbog toga broj zavisnika sve veći, a da najmlađi ima samo osam godina.

„Stranka slobode i pravde zahteva od nadležnih da počnu da primenjuju zakon i odmah zatvore sve kladionice koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od škola kao i one koje su na međusobnoj udaljenosti manjoj od 100 metara. Ako to neće i ne smeju da urade neka promene ime ulice u „Kladioničarska“ dok ih građani ne smene i ne počnemo da radimo u interesu ljudi. Do tada ćemo mapirati sve one kladionice koje krše zakon i pozivamo građane da nam pomognu“ zaključio je Škorić.

(Beta)

