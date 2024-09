Štimac podneo krivičnu prijavu povodom spiska pokreta ‘Kopaćemo’

Aktivista i bivši košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac izjavio je danas da je podneo krivičnu prijavu Tužilaštvu za visoko-tehnološki kriminal povodom spiska „ekoloških terorista“ koji je objavio anonimni pokret „Kopaćemo“, na kome se nalazi i njegovo ime.

„Zahvalio bih ljudima koji se bave IT-jem, dokazi postoje, dati su u tužilaštvo. Ja znam da su nam okupirane institucije, ali želim da verujem da još uvek postoje ljudi koji časno rade svoj posao, pa nek pogledaju te dokaze koje smo im dali“, izjavio je Štimac, prenosi N1.

Kazao je da je tužba predata Tužilaštvu za visoko-tehnološki kriminal i da očekuje brzu reakciju.

„Vi znate da se ja trudim da promenim narativ u društvu, da ne bude više ‘ja, pa ja’, nego ‘mi’. Ali, moram da kažem da kada su mene, nekoga ko je dao sve za ovu Srbiju i to mu je zaista vraćeno od naroda, da su mene našli da ovako targetiraju, to je za mene jedna društvena katastrofa, oni su doveli ovu državu do toga da svako ko ima nešto da kaže, da je ili eko terorista ili strani plaćenik“, rekao je Štimac odgovarajući na pitanje kako se našao na tom spisku.

Pokret „Kopaćemo“, anonimne grupe građana, objavio je na svom sajtu spisak „ekoloških terorista“, koji kako navodi taj pokret, ima za cilj da „identifikuje pojedince koji primenjuju taktike ekološkog terorizma“.

Na tom spisku nalazi se ukupno 22 imena među kojima su i poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, aktivisti pokreta „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović i Nebojša Petković, sociolog Jovo Bakić i drugi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com