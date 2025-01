Subotički dekani gradonačelniku: Kada te vređa i preti nevaljalac, trebalo bi da si na pravom putu

Dekani Ekonomskog i Građevinskog fakulteta u Subotici Aleksandar Čučković i Milan Trifković odgovorili su otvorenim pismima gradonačalniku Subotice Stevanu Bakiću, koji ih je, zbog blokade fakulteta, odnosno podrške studentskim protestima, nazvao bitangama i zatražio od njih da se do pravoslavnog Božića povuku sa funkcija.

Čučković je u otvorenom pismu podsetio da je autonomija univerziteta civilizacijska tekovina, gde jedan od izraza te samostalnosti predstavlja i pravo studenata i profesora na slobodu kritičkog mišljenja.

„To pravo utvrđeno je zakonom, jer se drži da bi bez njega društvo nazadovalo“, naveo je Čučković.

Po njegovom viđenju, ta uloga univerziteta posebno je značajna u vremenima u kojima je narušena primena osnovnog principa parlamentarne demokratije, koji podrazumeva odvojenost tri grane vlasti: zakonodavne, sudske i izvršne.

Kako se autonomija ne bi svela na samovolju, kako je naveo, univerzitet sam propisuje stroga unutrašnja pravila svog funkcionisanja.

„Sve ovo pišem kako bih pojasnio na čemu počiva, zakonski utemeljena, privilegija profesora da utiče na mlade ljude, na društvo, pa i na državu, ako zatreba. A izgleda da je to uvek potrebno, jer vlast, naprosto, nikada nije idealna. Po svemu sudeći, sada je takva ponajmanje“, napisao je Čučković.

Pišući o istupu gradonačelnika Subotice Stevana Bakića, uprkos tome što su u političkoj areni u Srbiji „omalovažavanje i vređanje već neko vreme postali deo standardnog repertoara“, a „primitivizam uobičajena mera javnog nastupa“, Čučković navodi da bi taj slučaj mogao da bude zanimljiv po tome što se u njemu, „osim prostakluka, razaznaje i kriminogeni um“.

Nastup Bakića, osim kao uvredu na svoj i račun dekana Građevinskog fakulteta, vidi i kao neskrivenu pretnju.

„Kada neko nešto ne razume, to on, uz određeni trud, obično može da ispravi. Kada neko nešto uopšte nije kadar da shvati, njemu se u društvenoj podeli poslova poveravaju oni koje je sposoban da obavi. Kada se, međutim, neko u svojoj neukosti, oglušuje o zakon, to ga ne oslobađa pravne odgovornosti. Greške se dešavaju, ali istinska nevolja nastupa tek onda kada neko ko pripada izvršnoj vlasti počne nekontrolisano da krši zakon, umesto da ga sprovodi“, napisao je, između ostalog, Čučković.

Ocenio je da „biti bez škole jeste nevolja, ali nije sramota“, te da je „mnogo gore od toga kada se diploma stekne bez ulaganja truda u istraživanje i promišljanje raznolikih problema, jer se na taj način ne razvija, za bavljenje politikom, važna sposobnost razumevanja složenih odnosa koji vladaju u jednom društvu, pa ni uloge koju u njemu ima univerzitet“.

„Pojedinac koji ne uspe da udovolji normama koje je postavilo društvo, jednostavno, ne može biti u stanju da u ime države to društvo usmerava i predvodi. Jer, gotovo da je izvesno, da će on nastaviti da krši pravila, umesto da ih neguje. Ako je on uz sve to još spreman da na ovom svetu istraje bez vaspitanja, bez dostojanstva i bez časti, nesreća koja sledi mora biti opšta“, napisao je Čučković.

Na osnovu zahteva da se povuče sa mesta dekana, pa čak i iz profesure, Ćučković za Bakića smatra da je „u zakon potpuno neupućen, verovatno, iz navike da se na njega uopšte ne obazire“.

„Izglednije je da će tako postupiti neko ko nikada nije morao da se bori za sticanje legitimne podrške u svom radnom okruženju, dokazivanjem svoje sposobnosti, nego je na svaku funkciju koju je u životu obavljao bio postavljan kao partijski poslušnik“, napisao je Čučković.

Na osnovu svega izrečenog, Čučković smatra da su profesori koji podržavaju studente u pravu, jer na taj način vrše kritiku koja je produktivna, „makar u smislu ogoljenja intelektualne i moralne bede nosilaca vlasti“.

„Računam, kada te vređa i preti ti nevaljalac, trebalo bi da si na pravom putu. Ipak, neka svako sam proceni ko je ovde bitanga“, poručio je Čučković.

Navode da prisiljava studenata da se bune naziva „čistom izmišljotinom“, podsećajući da su studenti za svoj aktivizam dobili podršku ne samo Kolegijuma, koji čine prodekani i rukovodioci svih katedri, nego i Nastavno-naučnog veća.

„Da studente ne učimo da misle svojom glavom, da budu samostalni, dostojanstveni mladi ljudi, možda bi se oni i dali zastrašiti. Ovako, oni su ulogu miševa prepustili onima koji na njih galame, lažu i podmeću, zato što su strahu podložniji“, napisao je on.

Na kraju, pitajući se šta su Subotičani „bogu zgrešili kada su prinuđeni da trpe ovakvu vlast“, Čučković daje odgovor da su građani tog grada, pa i on među njima, „sami krivi, jer su, što iz pristojnosti, što iz straha to dozvolili“.

„Stidim se do dna duše što je najlepši grad ove napaćene zemlje utonuo u toliki mrak. Ipak, nazire se svetlo! Najbolja i najumnija mladost naša zasvetlucala je u mrkloj noći propadanja. I, gle, razgoni ona mrak! U to može da sumnja samo onaj ko ne zna da je – na šta me je ovih dana podsetio jedan francuski kolega – ‘omladina sunce života'“, poručio je Čučković.

Dekan Građevinskog fakulteta u Subotici Milan Trifković u svom otvorenom pismu tvrdi da Bakićeva izjava „vrvi od neistina“.

On je podsetio da Građevinski fakultet u Subotici nije u štrajku, da je to odluka studenata koju je podržao i on i sve katedre na fakultetu, te da bi bila ista i da su odlučili drugačije.

Takva odluka, kako je napisao, doneta je vrlo transparentno, jer je Studentski parlament sazvao studentski skup, gde je bilo prisutno nekoliko profesora i gde je doneta odluka da se ne štrajkuje, ali da se svaki dan 15-minutnom ćutnjom oda počast tragično preminulima, kao i da se na ovakav način pruža podrška studentima u protestu.

„Ovu odluku su podržale i sve katedre. Pa gde sam onda pogrešio. Da stanem protiv studenata i kolektiva. Ako sam zbog toga bitanga, onda to prihvatam sa zadovoljstvom“, napisao je Trifković.

Navodeći da studenti imaju njegovu bezrezervnu podršku, čak i da ga ništa ne pitaju, za odluke u okviru poštovanja zakona, jer su „bez preterivanja mladi nešto najbolje što imamo u ovoj zemlji“, Trifković je izneo čuđenje zbog „odsustva empatije prvog čoveka Subotice“.

„Pa ako iko treba da ima naklonost ka studentima onda je to on koji je trećinu svog životnog veka proveo u studentskoj klupi“, naveo je Trifković.

Podsećajući da se dekani „postavljaju i razrešavaju dužnosti malko drugačije, na jedan pristojniji i civilizovaniji način“, on je naveo da će nakon prestanka mandata ostati Univerzitetski profesor „da se bavi onim što najbolje zna i ume“.

„Nisam siguran da gospodin Bakić radi ono što najbolje zna, možda će dati veći doprinos ako se vrati onome za šta se i školovao“, poručio je Trifković.

Na kraju je naveo da će zatražiti zvanično objašnjenje od Gradske kuće „kako posta bitanga“, zatim i izvinjenje, a najverovatnije i zadovoljenje preko suda.

(Beta)

