Sutra u Srbiji veoma toplo, do 40 stepeni

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo, a samo se u popodnevnim satima ponegde, uz lokalni razvoj oblačnosti na severu, zapadu i jugozapadu zemlje, očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorava se da se nastavlja veoma izražen toplotni talas i u drugoj dekadi jula sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni uz tropske noći u urbanim sredinama kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni.

Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u Vojvodini slab severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 stepeni na krajnjem jugoistoku Srbije do 27 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren vetar, pre podne jugoistočni, posle podne i uveče severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od 24 stepena do 27, najviša dnevna oko 39 stepeni.

U Srbiji će se veoma toplo vreme zadržaće se do kraja sedmice ali i početkom sledeće, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 40 sepeni i uz tropske noći u urbanim sredinama. Manji pad temperature očekuje se u drugoj polovini sledeće sedmice, i to prvo u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, ali će se i dalje zadržati veoma toplo vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se i izolovana pojava pljuskova sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 14. jul 2024:

Usled očekivane biometeorološke situacije naročit oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malasksalosti i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca.

(Beta)

