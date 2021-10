„3G“ pravilo od 1. novembra i na poslu

BEČ – Austrija od 1. novembra uvodi takozvano „3G“ pravilo – sertifikat o vakcinaciji, potvrda o preležanom kovidu-19, ili negativan test – na radnom mestu.

Ministar zdravlja Volfgang Mikštajn, najavio je, nakon sednice vlade, da će od 1. novembra biti primenjeno „3G“ pavilo na radnim mestima na kojima se ne može isključiti fizički kontakt prema drugim licima.

Do 14. novembra primenjivaće se prelazni period, tako da svi oni koji nemaju jedan od tri tražena sertifikata do tada moraju nositi maske višeg zaštitnog nivoa FFP2.

„3G“ potvrde su obavezujuće za sve one koji na poslu imaju kontakt sa drugim osobama, a to znači i u kancelariji ili u kantini.

Od ove mere neće biti pogođeni, na primer, vozači kamiona koji sami voze.

Za poštovanje mera moraće da se pobrinu poslodavci i zaposleni.

Mikštajn je kazao da se radi o daljoj „zaštitnoj mreži od korone“.

„Ne može biti da na radnom mestu postoji rizik od zaraze“, kazao je on.

Ministar rada Martin Koher istakao je da je pronađeno rešenje koje može da se primeni u praksi, a koje ima za cilj zaštitu ljudi.

Nova mera omogućiće zaposlenima da, na mestima gde postoji obaveza nošenja maski, iste više ne nose ako imaju jedan od tri sertifikata.

Tako, na primer, zaposleni u supermarketima, ako imaju jednu od „3G“ potvrda ne moraju više nositi maske, dok će kupci i dalje morati da nose FFP2 maske.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.