Abazović o novoj vladi: Sve opcije su otvorene i na stolu

PODGORICA – Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas da nema vremena da razmišlja o kalkulacijama u vezi sa formiranjem nove vlade.

On je u Luci Bar novinarima rekao da su ga saradnici obavestili da je na jučerašnjem sastanku predstavnika stranaka parlamentarne većine iz avgusta 2020. atmosfera bila značajno bolja nego pre i dodao da su „sve opcije na stolu“.

„Nije bilo reči o konkretnim imenima juče tokom sastanka, što se tiče nove vlade. Mislim da je atmosfera dobra i značajno bolja nego pre. Dobio sam informaciju da će na nekom od narednih sastanaka pokušati da konkretizuju stvari. Ja ne bih ništa prejudicirao, sve opcije su otvorene i na stolu“, rekao je Abazović.

Crnoj Gori, istakao je, svakako treba vlada i politička stabilnost.

„Da li se ona može ostvariti kroz novu vladu ili kroz izbore, to neka bude procena. Malo su splasnule tenzije, ima tu još političkih subjekata koji žele da to dovedu do nečega što će dovesti negativnu energiju. Lično sam optimista. Nemam vremena da razmišljma o političkim kalkulacijama“, kazao je Abazović, preneo je portal podgoričkog Dana.

(Tanjug)

