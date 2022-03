Abazović: Odgovor SNP čekamo do nedelje

PODGORICA – Mandatar za sastav crnogorske Vlade Dritan Abazović iz pokreta URA rekao je da očekuje da SNP do nedelje odluči da li će biti deo nove vlade.

On je rekao da iako SNP ne donese odluku do tad, nije sve završeno i da će biti prostora za tu stranku jer je, kako je rekao, važno imati evropsku većinu koja će da deblokira procese.

Kako je kazao Abazović, priča o rehabilitaciji DPS je neutemeljena. On navodi da građani treba da sačekaju izbore u Beranama, Ulcinju, i jos deset drugih opština i da tada treba da se vidi vraća li se DPS.

Naveo je i da je koncept manjinske vlade iznuđen u ovom trenutku, a da je URA sala šta je njihov koncept.

„SNP nema protiv koncepta ništa, ali treba im odluka stranačkih organa. Mi ćemo razgovarati sa poslanicima PzP i Miodragom Lekićem. Svako neka odluči šta je najbolje. Mi ćemo autonomno voditi svoju politiku“, rekao je Abazović za TV Vijesti.

SNP je, kako kaže, važna, u kontekstu stvaranja većine za deblokiranje procesa i pravljenja evropske većine.

„Očekujemo odluku za tri dana. Ne znači da su im zatvorena vrata ako to ne urade“, ponovio je Abazović.

(Tanjug)

