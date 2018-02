Abdeslam odbija da odgovara na pitanja

Terorista Salah Abdeslam, jedini živi član džihadističke grupe koja je izvela napade u Parizu u novembru 2015, odbio je danas da odgovara na pitanja i osporavao je sud na otvaranju procesa u Briselu, gde se njemu i saučesniku sudi za pucanje na policajce u martu 2016.

Prethodno je tužilaštvo zatražilo 20 godina zatvora za obojicu.

Abdeslam je na početku ispitivanja rekao da neće odgovoriti „ni na jedno pitanje“.

„Moje ćutanje me ne čini ni krivcem ni kriminalcem, to je moja odbrana. Ne plašim se vas, ne plašim se vaših saveznika, verujem u Alaha i to je sve“, rekao je taj Francuz marokanskog porekla, dodavši da se muslimanima „sudi i da se tretiraju na najgori način, nemilosrdno“. Potom je rekao da je „iscrpljen“.

Federalna tužiteljka Katlin Grožan je ranije zatražila 20 godina zatvora za Abdeslama i njegovog saučesnika Sofijana Ajarija, optužene da su 15. marta 2015. pucali na policajce u briselskoj četvrti Fore. To je maksimalna zatvorska kazna za to krivično delo.

Abdeslam, Ajari i alžirski džihadista Mohamed Belkaid su 15. marta 2015. otvorili vatru na policajce u rutinskoj kontroli u četvrti Fore. Tom prilikom su ranjena tri policajca, a Belkaid je ubijen dok je pokrivao bekstvo svojim prijateljima.

„Policajci su bili suočeni sa pravom scenom iz rata. Čudo je da medju njima nije bilo mrtvih“, navela je Grožan.

Abdeslam i Ajari su uhvaćeni tri dana kasnije u briselskoj četvrti Molenbek, a njihovo hapšenje policija smatra okidačem za napade 22. marta 2016, kada su se tri bombaša-samoubice detonirali na briselskom aerodromu i u metrou.

Sudjenje u Briselu je samo uvod u proces koji će biti održan u Francuskoj za napade u kojima je život izgubilo 130 ljudi.

(Beta)