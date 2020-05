MOSKVA – Međunarodni vazdušni saobraćaj mogao bi da se oporavi sredinom leta, rekla je danas portparolka ruske aviokompanije Aeroflot Julija Spivakova u emisiji sa televizijskim kanalom Rosia-24.

Spivakova je kazala da je za sada teško navesti tačan vremenski period kada će se to desiti, ali da bi to, prema najboljim prognozama, moglo biti do sredine leta, prenosi TAS S.

(Tanjug)