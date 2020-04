Ambasada: Iz Nemačke se vratilo oko 600 naših, danas još 74

BERLIN – Iz Nemačke se u Srbiju vratilo 600 naših građana, među kojima je i 36 lekara i medicinskih radnika, a na spiskovima za povratak je još oko 1.300 ljudi, izjavila je ambasadorka Srbije u Namačkoj Snežana Janković.

Ambasadorka je rekla Tanjugu da će se danas vratiti u Srbiju još 74 naših građana letom iz Frankfurta.

„Ne raspolažemo informacijama da među zaraženima u Nemačkoj ima državljana Srbije“, rekla je ambasadorka.

Frankfurt, objašavanja, funckoiniše kao jedna vrsta evropskog centra za prihvatanje naših državljana i iz udaljenih krajeva, koji dolaze sa dalekih destinacija poput SAD, Azije i drugih, budući da je jedan od retkih evorpskih aerodroma koji još funkcioniše.

„Tako da je više od 100 naši državljana iz dalekih krajeva usmeren od strane Ministrastva spoljnih poslova Srbije da dođe do Frankfurta i tu da se ukrca na evakuacione letove za Srbiju. Bez obzira na veliki broj naših državljana koji je već u Srbiji, moram da kažem da se ovde svakodnevno našim diplomatsko konzularnim predstavništvima javljaju nova lica, koja više nemaju mogućnosti da ostanu ovde i to su ljudi koji su poslušali naš apel da se zadrže u Nemačkoj, ako imaju iole mogućnosti da ne odlaze u Srbiju“.

Dodaje da su oni to i činili, ali da su sada te mogućnosti na izdisaju i da imaju potrebu da se vrate.

„Takvih lica ima oko 1.300 na našim spiskovima. Pretpostavljam da će se dinamika humanitarnih letova nastaviti u još nekom periodu“, navela je ona.

Srbija u Nemačkoj ima šest diplomatsko konzularnih predstavništava – pored ambasade, to je još pet generalnih konzulata.

Osim toga, u Nemačkoj je, kaže ambasadorka, naša zajednica jedna od najbrojnijih u svetu, a kontakti između Srbije i Nemačke bili su izuzetno intenzivni svakoga dana i u toj zemlji je boravilo veoma mnogo ljudi po različitim osnovama: na usavršavanju, konferencijama, službenim putovanjima, u poseti rodbini, turistički, na lečenju…

„U momentu kada su zatvorene granice i kada su obustavljeni avionski i drumski saobraćaj, mnogo ljudi se zateklo ovde bez mogućnosti da se vrati, a isto tako ni da dugo ostane u Nemačkoj“, rekla je ona.

Zahvaljujući velikim naporima Vlade Srbije, pre svega Ministarstva spoljnih poslova, u koordinaciji sa predsednikom Republike, do sada je evakuisao 600 naših državljana, preko tri evakuaciona leta i u saradnji sa kompanijom „Sun Expreš“, koja je organizovala dva komercijalna leta iz Štutgarta.

„Danas će ponovo poleteti avion, humanitarni let je u pitanju. On će doleteti iz Pariza sa 70 naših državljana, i u Frankfurtu će se ukrcati još 74 naših državljana. Dakle, blizu 700 njih će biti ukupno evakuisano i to je najugroženija kategorija naših držvljana, a to su prioriteti za koje je bilo potrebno da se što pre nađu u Srbiji, jer više nije bilo mogućnosti da ostanu ovde“.

