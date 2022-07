Ambasadori SAD i VB podržavaju rad i odluke Šmita

SARAJEVO – Ambasadori SAD i Velike Britanije, Majkl Marfi i Džulijan Rajli, podržavaju rad i odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

Marfi je povodom najavljenog nametanja odluke o izmeni Izbornog zakona i Ustava FBiH, Marfi je rekao da je politika SAD prema BiH godinama snažna i konzistentna i da se nije menjala.

„Podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine“, rekao je Marfi i poručio da SAD BiH želi da ima jake funkcionalne i odgovorne institucije u kojima sve stranke rade časno i pošteno.

Naveo je i da SAD potpuno podržavaju rad OHR, što podrazumeva i korišćenje bonskih ovlašćenja.

„Podržavamo Dejtonski sporazum i OHR koji je deo tog sporazuma. Podržavamo snažan OHR i ovlasti koje ima, uključujući i bonska ovlašćenja, kao i odluku da se one koriste kada smatra da treba. To je politika SAD od 1995. i do sada se nije menjala“, rekao je Marfi, preneo je sarajevski portal Klix.

Britanski ambasador Raili je ponovio da njegova država podržava rad OHR.

On je nakon jučerašnjeg razgovora sa Šmitom poručio da Velika Britanija ima poverenje u visokog predstavnika.

„Velika Britanija podržava Šmitov rad. Posvećeni smo inkluzivnoj, stabilnoj i transparentnoj Bosni i Hercegovini u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naravno da je to složeno i teško pitanje. Na domaćim političkim čelnicima je da rade zajedno u najboljem interesu Bosne i Hercegovine. Imamo puno poverenje u visokog predstavnika i u njegovu predanost demokratskoj i stabilnoj budućnosti Bosne i Hercegovine“, naveo je britanski diplomata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.